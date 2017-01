Protest gegen "das Konstrukt RB Leipzig" Fan-Gruppierungen des FC Köln boykottieren Spiel in Leipzig

Ein Teil der Fan-Gruppierungen des 1. FC Köln will das Spiel des Fußball-Bundesligisten am 25. Februar bei Aufsteiger RB Leipzig boykottieren. Das teilte die "Südkurve 1. FC Köln" am Freitag auf ihrer Homepage mit.