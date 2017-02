später lesen Bundesliga 1. FC Köln bekommt neuen Rasen Teilen

2017-02-08T09:55+0100 2017-02-08T09:55+0100

Der Rasen im Stadion des Bundesligisten 1. FC Köln wird noch vor dem Heimspiel gegen Schalke 04 (19. Februar) ausgetauscht. Das neue Grün hätte ursprünglich schon Anfang Januar verlegt werden sollen, der Dauerfrost verhinderte jedoch einen Austausch vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (1:0). Dank der zuletzt milden Temperaturen gab die Kölner Sportstätten GmbH (KSS) nun grünes Licht. "Wir hoffen, dass das neue Grün seinen Anteil im Spiel gegen Schalke 04 einbringt, damit der 1. FC Köln weiter so erfolgreich im RheinEnergieStadion spielt", sagte KSS-Geschäftsführer Lutz Wingerath. Der FC ist in dieser Saison in neun Heimspielen noch ungeschlagen.