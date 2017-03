Nach der Niederlage gegen Bayern München sprach Peter Stöger in der vergangenen Woche diesen Satz. "Wir sind jetzt gefühlte sechs Monate Siebter, egal, ob wir gewinnen oder verlieren", sagte der Trainer des 1. FC Köln. In der Tat kann man bei einem Blick auf die tabellarische Entwicklung des FC in den vergangenen Monaten von einer Kurve nicht sprechen. Vielmehr steht da seit dem 13. Spieltag ein Strich. Seit diesem Spieltag, an dem Köln am 3. Dezember 0:4 in Hoffenheim verlor, hat sich lediglich der Abstand auf die Ränge davor und dahinter verändert, nicht aber die Position in der Tabelle. "Es bewegt sich nichts. Das zeigt auch, dass es in dieser Liga nicht so einfach ist, Punkte zu holen. Sonst wären die anderen schon an uns vorbeigezogen", sagte Stöger.

An diesem Spieltag reichte es für die Kölner erneut nicht zum Sieg. In Ingolstadt nahm der FC nach einem enttäuschenden Auftritt ein mageres Pünktchen mit. Die Konkurrenz hätte nun endgültig vorbeiziehen können. Doch sie tat es nicht. Der SC Freiburg? Spielte ebenfalls nur Remis (gegen Hoffenheim). Borussia Mönchengladbach? Beendete die starke Serie und verlor 1:2 beim Hamburger SV. Und so hat der FC trotz anhaltender Schwächephase immer noch die Chance auf den Europapokal. Platz sieben kann je nach Ausgang des DFB-Pokals schon reichen. Und Platz sechs ist nur einen Punkt weg, weil Eintracht Frankfurt ebenfalls schwächelt.

Im Mittelfeld wird es kuschelig

Doch es ist enger geworden, dort im Mittelfeld, wo man mit dem Abstieg eigentlich nichts mehr zu tun haben dürfte und der Europapokal zaghaft winkt. Zwischen Platz sechs (Eintracht Frankfurt) und Platz elf (Schalke 04) liegen gerade einmal fünf Punkte. Am 13. Spieltag, als der FC sich auf Platz sieben breitmachte, waren es doppelt so viele. Noch erstaunlicher ist, dass nur neun Punkte zwischen Platz 6 und Platz 16 liegen. Das ist seit Einführung der Drei-Punkte-Regel 1995 zuvor erst einmal vorgekommen – vor zehn Jahren.

Dass der FC nicht mehr so spielt, wie in der ersten Saisonhälfte, kommt nicht überraschend. Seit Monaten werden die Kölner, die vor der Spielzeit Platz neun als Saisonziel ausgegeben hatten, von Verletzungssorgen gebeutelt. Der kleine Kader kommt an seine Grenzen. Zudem fuhr die Mannschaft in der Hinrunde Punkte ein, die man so nicht erwarten konnte. "Wir haben überperformt", nannte Sportdirektor Jörg Schmadtke das. Derzeit wirkt die Mannschaft verunsichert. Anthony Modeste schießt zwar immer noch seine Tore, aber die Defensive ist plötzlich anfällig geworden. Auch hier spricht der Vergleich zwischen Hinrunde und Rückrunde eine deutliche Sprache. 0,89 Gegentreffer ließ der FC in den ersten 17 Spielen zu, 1,7 Gegentreffer pro Spiel waren es in den ersten sieben Spielen der Rückrunde.

Viel Hoffnung hatten die Kölner in die Rückkehr ihres Stammtorwarts Timo Horn nach viermonatiger Verletzungspause gesetzt. In Ingolstadt patzte der sonst so verlässliche Horn im ersten Spiel nach der Pause aber heftig. "Das hat uns zwei Punkte gekostet, das tut mir leid", sagte Horn, der einen harmlosen Schuss zum 2:2 durchrutschen ließ.

Eines ist klar: Sollte sich der Trend des FC fortsetzen, wird es trotz der ebenfalls schwächelnden Konkurrenz nicht reichen für Platz sieben, geschweige denn für Platz sechs. Während die Kölner in der Hinrunde 1,53 Punkte pro Spiel erbeuteten, sind es in der Rückrunde nur noch 1,14. "Wir sind in einer spannenden Phase", sagte Stöger nach dem "Schweinskick" in Ingolstadt, und ging die Herausforderung gewohnt positiv an. "Das ist jetzt Trainerarbeit. Es ist unsere Aufgabe, die Jungs wieder hinzukriegen."

Pechvogel Horn macht den Fans ebenfalls Hoffnung. "Ich versuche in den kommenden Wochen, der Mannschaft wieder Punkte zu retten", sagte Horn: "Wenn ich meinen Rhythmus wieder habe, passiert so etwas nicht."