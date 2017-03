Der Bundesligist 1. FC Köln und die Gaffel-Brauerei haben ihre Partnerschaft bis 2020 verlängert. Dies gab der FC am Mittwoch bekannt. Ab der kommenden Saison wird im RheinEnergie-Stadion ausschließlich das Bier des Kölner Sponsors ausgeschenkt, Pils hingegen nicht mehr.

Der erste Bundesliga-Champion wirbt mit der Umwandlung der Arena in ein "reines Kölsch-Stadion". "Wir betonen damit noch einmal unsere Einzigartigkeit als Klub dieser Stadt und erweitern unser Bekenntnis zu Köln und seinen Traditionen", sagte FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle: "Wir laden auch unsere Gäste ein, kölsches Brauchtum kennenzulernen."

Zufrieden ist auch der Bier-Brauer. "Wir wissen, was wir am FC haben, und der FC weiß sicher auch, was er an uns hat", betonte Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR bei Gaffel, "deswegen sind alle Beteiligten sehr glücklich, dass die langjährige und vertrauensvolle Partnerschaft fortgeführt wird."

(sid)