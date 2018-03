später lesen Spiel in Bremen Kölner Hector droht auszufallen FOTO: dpa, mb fpt 2018-03-09T18:39+0100 2018-03-09T18:46+0100

Bundesligist 1. FC Köln bangt vor dem Auswärtsspiel bei Werder Bremen am Montagabend (20.30 Uhr/Eurosport-Player) um Nationalspieler Jonas Hector. Der Außenverteidiger konnte am Freitag wegen einer Verletzung am Unterschenkel nur individuell trainieren.