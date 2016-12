Hochzeitswelle beim 1. FC Köln: Nach Simon Zoller ist auch Leonardo Bittencourt den Bund der Ehe eingegangen.

Der 23-Jährige gab in Cottbus seiner Jugendliebe Saskia das Ja-Wort. "Wir haben im kleinen Kreis gefeiert, 22 Personen insgesamt. Schon am Donnerstagnachmittag bin ich wieder in Köln, um an meinem Comeback zu arbeiten", sagte der seit Oktober am Sprunggelenk verletzte Flügelflitzer dem "Express". Die kirchliche Trauung soll im Sommer folgen.

Zoller und TV-Moderatorin Laura Wontorra heirateten am 12. November in Köln.

(seeg/sid)