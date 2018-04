Nun ist es offiziell: Der 1. FC Köln hat Markus Anfang als neuen Trainer verpflichtet. Der aktuelle Coach von Holstein Kiel übernimmt ab Sommer das Traineramt beim Bundesliga-Schlusslicht - unabhängig von der Ligazugehörigkeit.

Das teilten die Kölner am Dienstag mit. Der 43-jährige Fußballlehrer wechselt gemeinsam mit seinem Co-Trainer Tom Cichon von Holstein Kiel zum FC. Beide unterschreiben einen Dreijahresvertrag.

"Markus Anfang ist ein Trainer, der einer Mannschaft erkennbar eine Handschrift mit auf den Weg geben kann. Das hat er in Kiel bereits unter Beweis gestellt. Gerade in der Rückrunde hat er gezeigt, dass er auch unter schwierigen Bedingungen erfolgreich arbeiten kann und sich nicht aus der Ruhe bringen lässt", sagte FC-Geschäftsführer Armin Veh.

Markus Anfang freut sich auf seine neue Herausforderung: "Ich bin Kölner. Mir muss also niemand erklären, was es bedeutet, für diesen großartigen Traditionsverein mit diesen Fans zu arbeiten. Unabhängig von der Liga. Holstein Kiel bin ich sehr dankbar für eine tolle gemeinsame Zeit und ich danke den Verantwortlichen, dass sie mir diese Chance ermöglichen."

Ob die Kölner für Angang eine Ablösesumme zahlen, ließ der Verein offen. Zuletzt hatte der "Express" berichtet, der FC müsse nur dann Geld an Kiel überweisen, wenn Holstein - aktueller Tabellendritter in der 2. Bundesliga - den Aufstieg verpasst. Anfangs Vertrag in Kiel galt nicht für die Bundesliga.

Markus Anfang wurde am 12. Juni 1974 in Köln geboren. Der ehemalige Mittelfeldspieler war als Profi in der Bundesliga für den MSV Duisburg, den 1. FC Kaiserslautern, den FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf aktiv. Seit September 2016 ist Anfang Cheftrainer bei Holstein Kiel. Mit den Störchen schaffte er 2017 den Aufstieg in die 2. Bundesliga und kämpft aktuell um den Bundesliga-Aufstieg.

(areh)