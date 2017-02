Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

17 Tore in 21 Spielen. Mit dieser Ausbeute führt Modeste gemeinsam mit dem Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang die Torschützenliste der Bundesliga an. Modeste erzielte bislang mehr als die Hälfte der 30 Kölner Tore. Dank der Treffer des bulligen Angreifers spielt der 1. FC Köln eine starke Saison und rangiert derzeit auf Platz sieben. Die Europapokal-Plätze sind in Reichweite.

Solche Leistungen wecken Begehrlichkeiten anderer Klubs. Chinesischer Klubs. Dem FC liegt angeblich ein schriftliches Angebot über 40 Millionen Euro für den Stürmer vor. Im Reich der Mitte ist das Transferfenster noch bis zum 28. Februar geöffnet, sodass Modeste den FC sofort verlassen könnte. Sportdirektor Jörg Schmadtke erklärte allerdings umgehend, dass der beste Kölner Bundesliga-Stürmer seit Thomas Allofs, der in der Saison 1988/89 mit ebenfalls 17 Treffern Torschützenkönig der Bundesliga wurde, unverkäuflich ist. "Es gibt keine Schmerzgrenze", sagte Schmadtke.

Doch warum eigentlich nicht? Mit 40 Millionen Euro könnte der FC einen Großteil seiner Schulden abbauen und im Sommer einen namhaften Ersatz verpflichten – und hätte nach Abzug von Ablösesumme und Gehalt womöglich immer noch die Hälfte der Modeste-Millionen übrig.

Zwar spielt der FC die beste Saison seit Jahrzehnten und darf von Europa träumen. Doch mit aktuell Platz sieben ist das Erreichen der Europa League noch lange nicht garantiert. Dafür ist der Kader – auch aufgrund von Verletzungspech – nicht breit genug. Ohne Modeste würde dem FC die Torgefahr abgehen, das ist klar. Mit 33 Punkten steht Köln in der Tabelle allerdings prima da, die Abstiegsgefahr wurde frühzeitig gebannt. Und: Mit dem Geld für Modeste würde der FC wahrscheinlich deutlich mehr einnehmen als in der Europa League.

Und was passiert, wenn sich Modeste plötzlich verletzt? Im Spiel gegen Schalke hielt sich der Franzose die Schulter, spielte unter Schmerzen weiter und traf kurz vor der Halbzeit zum 1:1. Das Spiel der Kölner ist auf den Angreifer zugeschnitten, Modeste muss viele Zweikämpfe bestreiten. Die Gefahr einer Verletzung besteht also permanent. Dann könnte man Modeste im Sommer wohl nicht mehr so teuer verkaufen,

Sollte Modeste gehen, würde der FC die Saison wahrscheinlich zwischen Platz elf und Platz 13 beenden. Doch mit dem Geld ließe sich der Kader für die kommende Saison auf mehreren Positionen stark aufwerten. Und ein paar Schulden könnte der FC auch noch abbauen. Warum also nicht diese Saison abschenken um dafür in Zukunft richtig angreifen zu können.

(seeg)