Sportdirektor Armin Veh von Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Köln befürchtet bei einem Abstieg in die 2. Bundesliga den Abgang einiger prominenter Leistungsträger.

"Der FC ist ein großer Klub, der Spielern eine gute Perspektive bieten kann. Man könnte aber niemandem mit diesen Ambitionen böse sein, wenn er im Falle eines Abstiegs den Verein wechseln würde", sagte Veh gegenüber "Sportbuzzer" auf die Frage, ob Stars wie Nationalspieler Jonas Hector oder Torwart Timo Horn im Falle eines Abstiegs zu halten wären.

Veh würde es allerdings begrüßen, "würde ein Nationalspieler oder ein Spieler mit großen Ambitionen für die Zukunft den Schritt in die 2. Liga wagen. Das wäre außergewöhnlich. Wenn sich der eine oder andere so entscheiden würde, dann sicherlich, weil der 1. FC Köln außergewöhnlich ist."

Am liebsten wäre ihm aber, wenn Köln die Klasse hält. Wenn das nicht klappt, könne das nächste Etappenziel nur "direkter Wiederaufstieg" lauten - was aber nie ein Selbstläufer ist: "Klappt das dennoch, möchte ich etwas entwickeln, dass es dem FC erlaubt, in Zukunft wieder eine gute Rolle in der Bundesliga zu spielen."

(sid)