Innenverteidiger Neven Subotic vom Bundesligisten Borussia Dortmund steht offenbar vor einem Wechsel zum Ligakonkurrenten 1. FC Köln. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, soll der 28 Jahre alte Serbe bis zum Saisonende an die Rheinländer ausgeliehen werden. Doch zuvor muss Subotic am Donnerstag den obligatorischen Medizincheck bestehen.

Der BVB teilte am Donnerstagmorgen via Twitter mit: "Neven Subotic ist ein verdienter Spieler. Borussia Dortmund hat ihm daher gestattet, mit einem anderen Klub in Verhandlungen zu treten."

Der Abwehrspieler hatte dem BVB wegen einer Rippenverletzung lange gefehlt, ist mittlerweile aber wieder einsatzfähig. Köln ist nach dem Wechsel von Mergim Mavraj zum Hamburger SV auf der Suche nach Verstärkung für die Defensive.

Schon im vergangenen Sommer gab es Gerüchte um einen Wechsel von Subotic in die Domstadt. Allerdings war offenbar das Gehalt des Serben zu hoch für die Kölner. Auch ein Wechsel in die englische Premier League zerschlug sich, weil Subotic dort durch den Medizincheck fiel. Sein letztes Bundesliga-Spiel absolvierte Subotic am 2. März 2016 bei Darmstadt 98. In der derzeitigen Saison kam der Abwehrspieler in der Regionalliga West zweimal zum Einsatz.

Zuletzt hatte Kölns Sportdirektor Jörg Schmadtke betont, dass derzeit "niemand auf dem Markt ist, der uns weiterhilft". Auch Trainer Peter Stöger betonte, dass er mit dem Kader zufrieden sei. Doch mit nur drei gelernten Innenverteidigern im Kader wäre die Rückrunde ein Tanz auf der Rasierklinge. Nun hat der FC offenbar noch einmal personell nachgelegt.

(seeg/sid)