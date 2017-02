später lesen 1. FC Köln Hector-Einsatz beim SC Freiburg wahrscheinlich Teilen

Fußball-Lehrer Peter Stöger wird in der Bundesligapartie des 1. FC Köln beim SC Freiburg mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Jonas Hector zurückgreifen können. "Ich habe die Hoffnung, dass er spielen kann," sagte Stöger am Freitag, zwei Tage vor dem Auftritt beim Aufsteiger aus dem Breisgau (Sonntag, 17.30 Uhr/Sky). Der 26 Jahre alte Nationalspieler Hector hatte beim Pokal-Aus am Dienstag in Hamburg einen Tritt in die Wade bekommen. Er musste zwischenzeitlich auf das Training mit dem Team des Tabellensiebten verzichten. Im Gegensatz zu Hector steht der Ausfall von Artjoms Rudnevs für Freiburg fest. Der Angreifer hat einen grippalen Infekt.