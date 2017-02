später lesen 1. FC Köln Höger-Einsatz gegen Ex-Klub Schalke fraglich Teilen

Marco Höger hat sich im Bundesligaspiel seines 1. FC Köln am Sonntag beim SC Freiburg (1:2) muskuläre Probleme am rechten Oberschenkel zugezogen. Das teilte der FC am Montag mit. Ob der 27 Jahre alte Mittelfeldmann am kommenden Sonntag (17.30 Uhr/Live-Ticker) gegen seinen früheren Verein FC Schalke 04 eingesetzt werden kann, ist derzeit unklar.