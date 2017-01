Weltmeister Lukas Podolski hat wegen seiner Liebe zu Köln womöglich eine größere Vereinskarriere aufgegeben. Nach drei Spielzeiten beim Rekordmeister Bayern München kehrte der damals 24-Jährige 2009 wieder zu seinem Jugendverein 1. FC Köln zurück und schlug bessere Angebote aus.

"Ich hatte damals neben dem FC auch andere Angebote aus England. Mit Manchester City gab es schon ein Treffen", sagte Podolski in einem Interview mit dem "Express": "Aber ich wollte zurück zum FC, zu den Fans, zur Südkurve. Ich hätte vielleicht jahrelang in der Champions League spielen können, aber das war in dem Moment scheißegal."

Erst als Podolski 2012 den fünften Erstliga-Abstieg nicht verhindern konnte, wechselte er in die englische Premier League zum FC Arsenal.

