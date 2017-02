später lesen 1. FC Köln Nach Bittencourt-Ausfall auch Höger-Einsatz fraglich 2017-02-17T13:33+0100 2017-02-17T13:33+0100

Nach dem Verletzungsausfall von Leonardo Bittencourt ist beim Bundesligisten 1. FC Köln auch der Einsatz des defensiven Mittelfeldakteurs Marco Höger im West-Derby gegen Schalke 04 fraglich. Der 27 Jahre alte ehemalige Gelsenkirchener laboriert vor dem Aufeinandertreffen am Sonntag (17.30 Uhr/Live-Ticker) an einer leichten Oberschenkelzerrung. Den Ausfall des 23-jährigen Bittencourt bezeichnete Kölns Trainer Peter Stöger am Freitag als "bitter". Offensivspieler Bittencourt hatte sich einen Sehnenanriss im linken Oberschenkel zugezogen und muss mindestens sechs Wochen pausieren. Er war erst im Januar in das Team zurückgekehrt, nachdem er zuvor zunächst wegen einer Oberschenkelblessur und dann mit einer Bänderverletzung lange ausgefallen war.