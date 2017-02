später lesen 1. FC Köln Rudnevs zurück im Kader – Maroh für Sörensen 2017-02-24T14:52+0100 2017-02-24T14:52+0100

Bundesligist 1. FC Köln kann wieder mit Artjoms Rudnevs planen. Nach überstandener Viruserkrankung gehört der Angreifer zum Kader für das Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Live-Ticker). Ein Einsatz in der Startelf ist jedoch noch nicht geplant. Dagegen muss Trainer Peter Stöger auf den nach seiner 5. Gelben Karten gesperrten Abwehrspieler Frederick Sörensen verzichten. Ob Dominic Maroh für den Dänen in die Startelf rückt, ließ Stöger am Freitag offen. Der Fußball-Lehrer schwor seine Profis auf eine "anspruchsvolle Aufgabe" ein. "Aber wir wollen mit unseren Tugenden und Spielideen etwas mitnehmen", sagte Stöger. Mit nur 19 Gegentoren stellen die Kölner die zweitbeste Abwehr der Liga. Diese Stabilität soll helfen, das starke Umschaltspiel des Gegners zu unterbinden. Stöger erinnerte an das 1:1 im Hinspiel: "Da haben wir trotz eines 0:1-Rückstandes die nötige Ruhe bewahrt."