2017-02-14T16:50+0100 2017-02-14T16:50+0100

Neuzugang Mikael Ishak hat am Dienstag erstmals mit der Mannschaft des 1. FC Nürnberg trainiert. Der 23 Jahre alte Angreifer war in der Winterpause vom dänischen Erstligisten Randers FC zum "Club" gewechselt und hatte sich bislang individuell auf das Teamtraining vorbereitet. Der Schwede soll versuchen, die Lücke von Torjäger Guido Burgstaller zu schließen. Der Österreicher hatte die Franken Anfang Januar zum FC Schalke 04 verlassen. Neben Ishak hatten sich die Nürnberger in der Winterpause mit Constant Djakpa (zuvor vereinslos), Lucas Hufnagel (ausgeliehen vom SC Freiburg), Philipp Förster (Waldhof Mannheim)und Dennis Lippert (FCN II) verstärkt.