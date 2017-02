später lesen 2. Bundesliga Nürnberg holt Talent Fuchs von 1860 II 2017-02-28T15:43+0100 2017-02-28T15:43+0100

Zweitligist 1. FC Nürnberg hat für die neue Saison Alexander Fuchs von 1860 München II verpflichtet. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler, dessen Vertrag bei den Löwen am Saisonende ausläuft, kommt ablösefrei. Über die Vertragslaufzeit wurde nichts bekannt. Fuchs absolvierte in dieser Saison elf Spiele (1 Tor) für die zweite Mannschaft der Sechziger in der Regionalliga.