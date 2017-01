später lesen Vorbereitung 1860 gewinnt erstes Spiel unter Neu-Coach Pereira Teilen

Twittern





2017-01-12T14:07+0100 2017-01-12T14:08+0100

Der TSV 1860 München hat das erste Testspiel mit dem neuen Cheftrainer Vítor Pereira gewonnen. Der Zweitligist besiegte am Donnerstag in seinem Trainingslager in Portugal die zweite Mannschaft von Sporting Lissabon mit 3:0 (1:0). Kapitän Jan Mauersberger sorgte im Anschluss an eine Ecke mit einem Kopfball für die Führung (26. Minute). Nach der Pause legten Angreifer Ivica Olic mit einem verwandelten Elfmeter (60.) sowie Mittelfeldspieler Romuald Lacazette (84.) noch zwei Treffer nach.