später lesen 2. Bundesliga Aigner gibt 1860-Kapitänsbinde zurück Teilen

Twittern





2017-02-02T13:50+0100 2017-02-02T13:49+0100

Der kriselnde Zweitligist 1860 München reist ohne seinen Kapitän Stefan Aigner zum Spiel beim Tabellen-17. Arminia Bielefeld am Freitag (18.30 Uhr/Live-Ticker). Wie die Bild-Zeitung berichtet, hatte der Stürmer zuvor seine Kapitänsbinde zurückgegeben. Der im Dezember entlassene Trainer Kosta Runjaic hatte Aigner im Sommer zum Spielführer ernannt. "Ich habe Trainer Vitor Pereira am Donnerstag darum gebeten, mich so schnell als möglich vom Kapitäns-Amt zu entbinden", sagte Aigner der "Bild": "Ich bin im Sommer zurückgekommen, um mit 1860 Erfolg zu haben. Der Aufstieg in die Bundesliga war das klare Ziel. Aber durch verschiedene Umstände, wie Verletzungen und Personalwechsel, hat sich die Situation grundlegend verändert." Der Verein bestätigte lediglich, dass der 29-Jährige nicht mit nach Ostwestfalen reist. Zu den Gründen wollte sich der Klub nicht äußern.