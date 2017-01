später lesen 1860 München Karger droht Operation – auch Simon wieder verletzt Teilen

Für die verletzten Offensivspieler Nico Karger und Krisztian Simon ist das Trainingslager des Zweitligisten TSV 1860 München in Portugal beendet. Die beiden Profis werden vorzeitig aus Tróia nach Deutschland zurückkehren, wie die "Löwen" am Freitag mitteilten. Der 23 Jahre alte Karger müsse wegen anhaltender Beschwerden am Sprunggelenk "wahrscheinlich" operiert werden. In München sollen die Ärzte sich noch einmal ein genaues Bild der Blessur machen. Beim 25 Jahre alten Simon seien nach der Trainingsbelastung der vergangenen Tage wieder Probleme an seinem operierten Knie ausgetreten. Um kein Risiko einzugehen, kehre der ungarische Nationalspieler ebenfalls nach München zurück. Dort werde er sich einer MRT-Untersuchung unterziehen, die Klarheit erbringen soll.