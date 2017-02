später lesen 1860 München Matmour in die U21 verbannt FOTO: dpa, geb FOTO: dpa, geb 2017-02-24T14:40+0100 2017-02-24T14:44+0100

Zweitligist 1860 München hat Offensivspieler Karim Matmour in die U21-Mannschaft der Löwen versetzt, die in der Regionalliga Bayern spielt. Der 31-Jährige habe dort "die faire Chance, hart zu arbeiten und sich erneut für die Profis zu empfehlen", hieß es in einer Pressemitteilung der Münchner am Freitag. Zuvor hatte es Medienberichte über ein Zerwürfnis zwischen Matmour und dem Verein gegeben.