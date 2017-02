später lesen 1860 München Angreifer Ribamar für drei Pokalspiele gesperrt Teilen

Stürmer Ribamar von Zweitligist 1860 München ist nach seiner Roten Karte in der Partie gegen die Sportfreunde Lotte für drei DFB-Pokalspiele gesperrt worden. Dies teilte der Deutschen Fußball-Bund am Freitag mit. Der 19-jährige Brasilianer war am Mittwoch in der Nachspielzeit vom Platz gestellt worden. Verein und Spieler haben dem Urteil bereits zugestimmt.