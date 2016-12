Götze und Co. wegen Affenbildern in der Kritik

Die Bundesliga-Profis Mario Götze, Marc Bartra und Thiago Alcantara haben für Bilder, auf denen sie im Dubai-Urlaub mit einem Schimpansen posieren, zum Teil scharfe Kritik in den sozialen Netzwerken geerntet.

Alle drei haben die Winterpause offenbar für einen Trip nach Dubai genutzt und sich dort mit der Affendame "Princess" ablichten lassen. Dortmunds Nationalspieler Mario Götze brauchte nicht einmal viele Worte. Drei Smileys und das Bild des Affen auf seinem Schoß reichten bereits, um auf Facebook viele Kritiker auf den Plan zu rufen.

"Heidi Eckerstorfer" etwa schrieb unter Götzes Facebook-Posting: "Frau fragt sich wirklich, ob der Herr Götze jemals darüber nachgedacht hat, wie erbärmlich es fur den Schimpansen sein muß, wenn jeder Tourist sich mit ihm ablichten lässt! Das arme Tier! Ich will gar nicht genau wissen, wie grausam und entwürdigend erst die Haltung eines solchen Fotoaffen ist! Leute, hat ein Fußballstar so eine Publicity nötig?" "Vorbildfunktion völlig verfehlt Mario, einfach traurig, sich mit so einem Fehlverhalten in die Öffentlichkeit zu bringen!", urteilte Nutzerin "Mar Tina".

Bayern-Profi Thiago Alcantara postete ebenfalls ein Bild mit der Schimpansendame, Götzes Teamkollege Marc Bartra veröffentlichte sogar ein Video, auf dem er "Princess" einen Kuss abringt. Auch unter diesen beiden Posts mischten sich viele kritische Stimmen in die Kommentare.

Tierschützer raten dringend davon ab, sich mit eigentlich wilden Tieren fotografieren zu lassen. Häufig seien die Tiere ihren Eltern entrissen worden und zum Teil mit Gewalt gefügig gemacht worden, um als Touristenattraktion zu arbeiten.

