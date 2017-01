Idrissou erhebt in skurrilem Facebook-Video Rassismus-Vorwürfe

Borussia Mönchengladbachs früherer Stürmer Mohamadou Idrissou sorgt erneut mit einem befremdlichen Facebook-Posting für Aufsehen. In einem Video erhebt er unter anderem Rassismus-Vorwürfe gegen Medien, die angeblich falsche Wechselgerüchte über ihn publiziert haben.

So viel vorab: Einen Joint habe er sich vor der Aufnahme des Videos nicht genehmigt, sagt Idrissou. Gleich zu Beginn des Videos nimmt der 36-Jährige Bezug auf eines seiner Facebook-Postings, in dem der vereinslose Ex-Profi noch ziemlich offen mit seinem Drogenkonsum kokettiert hatte.

Die Angelegenheit nun scheint ihm jedoch ernst zu sein: Idrissou widerspricht in seinem jüngsten Video Medienberichten, nach denen er sich beim Sechstligisten Westfalia Herne ins Gespräch gebracht habe, dort aber abgelehnt worden sei.

Guten Morgen zusammen, ich habe das Gefühl, daß hier etwas im Raum steht, was Aufklärung bedarf. Vorab möchte ich... Posted by Offizielle Seite: Christian Knappmann on Dienstag, 17. Januar 2017

Die Berichterstattung sei für ihn "Rassismus", sagt der Kameruner. Die Artikel dienten allein dem Zweck, Schlagzeilen zu füllen, mutmaßt er. Tatsächlich sorgte Idrissou in der Vergangenheit immer wieder für Gesprächsstoff. Beim SC Freiburg machte er sich mit der Äußerung unbeliebt, er habe keine Lust auf Abstiegskampf und werde demnächst Champions League spielen. Als Schiedsrichter Wolfgang Stark während seiner Zeit in Kaiserslautern seine Körpersprache monierte, sagte Idrissou anschließend in die Kameras: "Ich bin nicht schwul. Ich habe eine Männer-Körpersprache und werde auch kein Schwuler sein. Das ist sein Problem."

Die letzten Stationen des ehemaligen Bundesliga-Profis waren nicht mehr nahmhaft. Nach einem Intermezzo bei Maccabi Haifa ging es über den albanischen Klub KF Shkëndija in die Oberliga zum KFC Uerdingen. Dort wurde Idrissou suspendiert – erst vor wenigen Tagen einigten sich beide Parteien auf eine Vertragsauflösung.

Dass Idrissous nächster Arbeitgeber Westfalia Herne heißt, ist tatsächlich nicht sehr warhscheinlich. Trainer Christian Knappmann antwortete ebenfalls auf Facebook: Er bestehe darauf, dass Idrissou sich angeboten habe, sagt er. Die Mannschaft habe sich jedoch gegen eine Verpflichtung des Angreifers ausgesprochen. Vorerst kann er sich also ganz auf sein zweites Standbein konzentrieren. Unter dem Label "Mo the Lion" versucht sich Idrissou als Modedesigner.

