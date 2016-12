Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach und Oberligist SC West haben im Klubhaus an der Schorlemerstraße den Vertrag über ihre Vereinspartnerschaft unterzeichnet. Von Christoph Zabkar

Die Zusammenarbeit erstreckt sich über den gesamten Jugendbereich und ist, wie Roland Virkus, Gladbachs Direktor für Jugend und Amateure, betonte, "eine Kooperation auf Augenhöhe, die einige gemeinsame Projekte vorsieht". Während Mönchengladbach die SCW-Trainer unter anderem über Hospitationen fortbildet, wird West den Profiverein über Nachwuchstalente im Verein sowie im gesamten Düsseldorfer Raum informieren. "Düsseldorf ist ein klassisches Einzugsgebiet von Borussia Mönchengladbach. Die Städte sind nicht weit voneinander entfernt, so dass wir die Kinder keineswegs aus ihrem sozialen Umfeld reißen", sagte Virkus.

Im Rahmen der Talentsichtung sei heutzutage vor allem Schnelligkeit ein elementarer Faktor, das heißt "früh das Potenzial junger Spieler zu erkennen", so Virkus. Ein gutes Auge für Talente haben die Fohlen-Scouts in der Düsseldorfer Region bereits bewiesen. Neben Mittelfeld-Ass Mo Dahoud (Fortuna-Jugend), wurde auch der jetzige Ajax-Profi Amin Younes (SG Unterrath) in der Landeshauptstadt entdeckt. Über den SCW ließe sich die Talentsichtung intensivieren.

"Wir wählen unsere Partner nach Sympathie, Entfernung und Philosophie - der SC West erschien uns dabei eine sehr gute Lösung", erklärte Virkus. Mit mehr als 500 Nachwuchs-Mitgliedern gehört der SCW zu den mitgliederstärksten Vereinen im Jugendbereich. "Kein Verein hat so viele E- und F-Jugendspieler wie wir", berichtete SCW-Abteilungsleiter Frank Laurini.

Auf eine Vertragsdauer haben sich die Partner nicht festgelegt. "Wir Vereine sind uns sympathisch, da gibt es überhaupt keine Veranlassung, Grenzen aufzubauen", erklärte der SCW-Vereinsvorsitzende Manfred Reißner. Im Schnitt arbeitet Borussia bisher acht Jahre mit ihren Partnern zusammen. Das Ziel sei es, auch diese so lange wie möglich aufrecht zu halten.

Am Ende blieb also nur noch die Frage, an welchen Ort die Düsseldorfer das offizielle Partnerschafts-Schild aufhängen möchten. "Da werden wir schon noch einen geeigneten Platz finden", sagte SCW-Jugendleiter Sakis Lekamonidis und probierte gleich ein paar präsentable Möglichkeiten aus. Eins steht für Lekamonidis fest: "Die Partnerschaft ist eine tolle Auszeichnung. Damit erhoffen wir uns, noch attraktiver für Talente zu werden."

