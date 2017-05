später lesen Regionalliga Viktoria Köln trifft in Aufstiegs-Relegation auf Jena 2017-04-30T09:44+0200 2017-04-30T09:44+0200

Viktoria Köln fiebert den Aufstiegsspielen zur 3. Liga entgegen. "Wir haben eine gute Mannschaft, die Mischung stimmt. In der Relegation ist aber alles möglich", sagte Franz Wunderlich, Sportverstand des Kölner Clubs. Mit dem 5:1 (3:1)-Erfolg gegen RW Oberhausen machte das Team von Trainer Marco Antwerpen am Samstag den Meistertitel in der Regionalliga West perfekt. Drei Spieltage vor dem Saisonende kann die Viktoria nicht mehr vom ersten Platz verdrängt werden. In den zwei Relegationsspielen um den Aufstieg in die 3. Liga trifft West-Meister Köln auf Carl Zeiss Jena. Die Thüringer haben am Wochenende den Staffelsieg in der Regionalliga Nordost geholt. Das Hinspiel soll am 28. Mai in Köln steigen, das Rückspiel ist für den 31. Mai in Jena terminiert.