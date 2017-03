Fans greifen verletzte Offenbach-Spieler an

Beim Regionalliga-Derby zwischen den Traditionsklubs Waldhof Mannheim und Kickers Offenbach (2:1) am Sonntag sind drei verletzte Spieler der Gäste auf der Tribüne von Fans angegriffen worden.

Welche Folgen die Attacke im Carl-Benz-Stadion hatte, war zunächst nicht bekannt. Die Gastgeber verurteilten den Vorfall. "Der SV Waldhof Mannheim distanziert sich von diesem Verhalten und entschuldigt sich bei den Betroffenen", teilte SVW-Geschäftsführer Markus Kompp in einer Stellungnahme mit: "Wir werden unseren Beitrag zur vollumfänglichen Klärung des Vorfalls leisten. Leider bekommt hierdurch ein ansonsten durchweg friedliches Derby, mit mehr als 10.000 Zuschauern, ein unrühmliches Ende."

Oliver Reck: Es ist nicht in Ordnung, dass auf der Tribüne unsere verletzten Spieler von Fans angegangen wurden. #SVWOFC #nurderofc pic.twitter.com/OxgrTs9P5x — Kickers Offenbach (@OFC_offiziell) March 19, 2017

Offenbachs Geschäftsführer Christopher Fiori kündigte an, dass der Fall beim Sportgericht der Regionalliga gemeldet werde. "Es ist nicht in Ordnung, dass auf der Tribüne unsere verletzten Spieler von Fans angegangen wurden", war zuvor OFC-Cheftrainer Oliver Reck auf Twitter zitiert worden. Mannheim behauptete durch den Sieg seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der Staffel Südwest.

(sid)