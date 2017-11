später lesen Früherer Nationalspieler Wörns wird Nachwuchscoach bei 1860 München 2017-11-03T13:00+0100 2017-11-03T13:00+0100

Der frühere Nationalspieler Christian Wörns wird Nachwuchstrainer beim TSV 1860 München. Wie der in die Regionalliga abgestürzte Traditionsverein am Freitag mitteilte, wird der 45-Jährige ab kommender Woche als Chef die A-Junioren des Clubs übernehmen und zusammen mit seinem Trainerstab die Betreuung der U21 in der Bayernliga Süd koordinieren. Interimslösung Wolfgang Schellenberg kann sich durch die Verpflichtung des 66-maligen ehemaligen Nationalspielers wieder ganz auf die Leitung des Nachwuchsleistungszentrums konzentrieren. Wörns war in der Bundesliga als Abwehrspieler für Waldhof Mannheim, Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund aktiv. Als Trainer arbeitete er ab 2008 im Nachwuchsbereich, 2014 wurde er Co-Trainer bei der SpVgg Unterhaching. Zuletzt war Wörns Coach der zweiten Mannschaft des FC Augsburg.