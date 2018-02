später lesen Özil unterstützt Bewerbung Der Bolzplatz soll Kulturerbe werden FOTO: Woitschützke FOTO: Woitschützke 2018-02-26T19:57+0100 2018-02-27T10:39+0100

Das Deutsche Fußballmuseum will die Bolzplatzkultur in das Landesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes in NRW eintragen lassen. Ein entsprechender Antrag wurde beim Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen gestellt.

Gianni Costa Sportredakteur bei der Rheinischen Post

