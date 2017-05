Zur Saison 2009/2010 wechselte der niederländische Star an die Isar und wurde gleich zur neuen Leitfigur. Mit ihm gewann das Spiel des Rekordmeisters an Klasse. weniger

Zur Saison 2009/2010 wechselte der niederländische Star an die Isar und wurde gleich zur neuen Leitfigur. Mit ihm gewann das Spiel des Rekordmeisters an Klasse.

Der Flügelflitzer begann seine Karriere in der Jugend seines Heimatvereins VV Bedum, wechselte mit zwölf Jahren zum FC Groningen und machte bereits mit 16 sein erstes Spiel in der niederländischen Ehrendivision.

In dieser Saison (2000/01) kam er auf 17 weitere Einsätze und schoss zwei Tore. In der folgenden Spielzeit traf er in 28 Spielen sechs Mal. 2002/03 wechselte Robben für 4,3 Millionen Euro zur PSV Eindhoven. 2004/05 ging es für 18 Millionen weiter zum FC Chelsea.

In seinem ersten Jahr in London kam er auf 18 Liga-Einsätze, lief fünf Mal in der Champions League auf und wurde englischer Meister. In der Folgesaison trug er mit sechs Toren in 28 Einsätzen dazu bei, dass das Team diesen Titel verteidigen konnte.