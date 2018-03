später lesen 18-jähriger Defensivspezialist Bielefeld gibt Talent Özkan einen Profivertrag bis 2021 2018-03-01T16:27+0100 2018-03-01T16:27+0100

Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat das Defensiv-Talent Can Özkan mit einem Profivertrag bis zum 30. Juni 2021 ausgestattet. Der 18-Jährige wurde im Nachwuchsleistungszentrum der Arminia ausgebildet und feierte am vergangenen Freitag gegen Dynamo Dresden sein Zweitliga-Debüt. Zuvor kam er regelmäßig in der U19-Bundesliga zum Einsatz. "Can Özkan hat sich die dauerhafte Beförderung in den Profikader in den vergangenen Monaten mit sehr guten Leistungen sowohl in den Spielen der U19 als auch im täglichen Training bei den Profis verdient", sagte Sportgeschäftsführer Samir Arabi am Freitag.