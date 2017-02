Bayer Leverkusen Zwei Gründe, warum das Frankfurt-Spiel kein normales ist

Stadt, Polizei und Bayer 04 beraten am Dienstagnachmittag über das Sicherheitskonzept für das Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt am kommenden Wochenende. Die Partie ist in Sachen Sicherheit nach Angaben der Polizei keine wie jede andere. Das hat auch mit der Tabelle zu tun. Von Dorian Audersch und Sebastian Fuhrmannmehr