Bayer 04 hat im Kampf um die Champions League eine empfindliche Niederlage einstecken müssen. Am Sonntagnachmittag unterlag die Werkself in Unterzahl dem direkten Konkurrenten FC Schalke 04 mit 0:2 (0:1). Von Sebastian Bergmann

Bayers Defensivmann Dominik Kohr sah bereits vor dem Seitenwechsel Gelb-Rot.

Grund zum Jubeln hatten die Leverkusener Zuschauer lediglich vor der Partie, als der Verein die vorzeitige Verlängerung des Vertrags von Abwehrtalent Jonathan Tah (22) bis zum Jahr 2023 bekanntgab. Die Fans der Werkself brachten ihre Freude über die Nachricht mit spontanen Tah-Sprechchören zum Ausdruck.

FOTO: dpa, mb

Zuletzt wurde der 22-jährige Innenverteidiger immer wieder mit verschiedenen europäischen Topklubs in Verbindung gebracht, darunter auch Borussia Dortmund. Mitwirken konnte Tah im Spitzenspiel allerdings nicht - er fehlte zum zweiten Mal in Folge wegen eines grippalen Infekts. Herrlich setzte daher auf dieselbe Elf, die in der Vorwoche beim Hamburger SV mit 2:1 siegte.

Leverkusen begann gut und kontrolliert, doch den Führungstreffer erzielten die Gäste. Guido Burgstaller überspielte nach einem 40-Meter-Pass von Daniel Caligiuri den herangerauschten Tah-Ersatz Panagiotis Retsos und verwandelte anschließend sicher gegen den chancenlosen Bayer-Keeper Bernd Leno (11.).

FOTO: dpa, ahi lof

Die Werkself brauchte ein paar Minuten, um den Rückschlag zu verkraften, hatte dann aber in der 20. Minute die große Chance, die Partie auszugleichen. Leon Bailey kam nach einem Eckstoß an den Ball, doch sein Schuss verfehlte das Tor um wenige Zentimeter. Die Gäste aus Gelsenkirchen kamen durch Leon Goretzka zu ihrer nächsten guten Gelegenheit (29.). Leno parierte den Kopofball des Münchners jedoch sicher.

In der 38. Minute mussten die Hausherren dann den nächsten Rückschlag verkraften: Dominik Kohr sah nach einem überharten Einsteigen gegen Breel Embolo Gelb-Rot. Erst wenige Minuten zuvor hatte der defensive Mittelfeldspieler nach einem Foul an Goretzka Gelb gesehen.

FOTO: afp, GS

Da sich ein Schalke-Fan offenbar bei einem Treppensturz schwer verletzt hatte, stellte der Anhang aus Gelsenkirchen kurz vor dem Seitenwechsel den Support zwischenzeitig ein. Laut Polizeisprecher befindet sich der Mann in Lebensgefahr.

Im zweiten Abschnitt tat sich die Werkself dann in Unterzahl schwer, sich gute Tormöglichkeiten zu erarbeiten. Bayer-Coach Heiko Herrlich brachte in Lucas Alario (ab der 61.), Karim Bellarabi (71.) und Publikumsliebling Stefan Kießling (71.) drei frische Angreifer, um die zweite Heimspielniederlage in Folge noch abzuwenden - ohne Erfolg. Die clever verteidigenden Schalker ließen kaum etwas zu und Nabil Bentaleb (89.) sorgte nach einem vorausgegangenen Foul von Panagiotis Retsos an Embolo per Elfmeter für die Entscheidung.

In der kommenden Woche gastiert Bayer 04 beim Duell der Werksklubs in Wolfsburg. Anstoß bei den Niedersachsen ist am Samstag um 15.30 Uhr.