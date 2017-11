später lesen Augsburg - Leverkusen 1:1 Danso patzt und gleicht aus FOTO: dpa, puc gfh 2017-11-03T15:19+0100 2017-11-04T17:25+0100

Die Werkself bleibt auch im siebten Pflichtspiel in Serie ungeschlagen. Am Samstagnachmittag erkämpfte sich Bayer 04 in einer ruppigen Partie beim FC Augsburg ein 1:1 (0:0). Kevin Volland erzielte die Führung für Leverkusen, Kevin Danso gelang kurz darauf der Ausgleich. Von Sebastian Bergmann, Augsburg