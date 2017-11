So haben wir die Leistung der Werkself in Augsburg bewertet. weniger

So haben wir die Leistung der Werkself in Augsburg bewertet.

Jonathan Tah: Hätte in der 24. Minute beinahe Caiuby eine Großchance ermöglicht. Zuvor mit Pech, als sein Kopfball nur knapp das Tor des FCA verfehlte. Konnte Sven Bender nach dessen Auswechslung nicht als ordnende Hand in der Abwehr ersetzen. Note: 4

Charles Aránguiz: Schwaches Spiel des sonst so lauffreudigen Chilenen, der kaum Akzente setzen konnte und in der Defensive oft einen Schritt zu spät kam. Note: 4

Lars Bender: In seinem 250. Bundesliga-Spiel unter dem Bayer-Kreuz musste der Kapitän der Werkself auf der rechten Abwehrseite ran. Wagte sich gegen auf Konter lauernde Augsburger zunächst sogar das ein oder andere Mal in die Offensive. Insgesamt sehr solide. Note: 3

Julian Baumgartlinger: Der Österreicher durfte wie schon gegen Köln von Beginn an ran. Als zentraler Spieler vor der Abwehr probierte sich der Kapitän im Spielaufbau, doch es blieb beim Versuch. Wurde in der 57. durch Lucas Alario ersetzt. Note: 5

Kai Havertz: Gewann zunächst viele Bälle im Mittelfeld und setzte seine Mitspieler gekonnt in Szene. Nach hoffnungsvollen Beginn baute er jedoch wie seine Teamkollegen ab. Hatte noch eine gute Chance im zweiten Abschnitt (77.). Note: 4+

Julian Brandt: Brachte im Gegensatz zu den vorherigen Auftritten wenig Ideen ein. Wurde in der 66. Minute durch Dominik Kohr ersetzt. Note: 4

Leon Bailey: Im Angriff war er noch einer der auffälligsten Spieler von Bayer 04, dafür in der Verteidigung mit teils haarsträubenden Aktionen wie vor Retsos vermeintlichem Handspiel in der 40. Minute. Note: 3-

Kevin Volland: Tat das, was von einem Torjäger erwartet wird und nutzte die erste sich ihm bietende Chance gleich zum Führungstreffer. Ansonsten mit wenig auffälligen Aktionen. Note: 3

Panagiotis Retsos (ab der 33. Minute): Als er kam, brach in der Hälfte von Bayer 04 das Chaos aus. Dies aber allein am jungen Griechen festzumachen, wäre unfair. Dennoch zeigte auch der mit 17,5 Millionen Euro kostspielige Sommer-Zugang einige Schwächen, wirkte zum Teil übermotiviert. Fing sich aber in Halbzeit zwei. Note: 4