Der 3:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt wirkt wie ein Befreiungsschlag für die zuletzt wankende Werkself. Jetzt geht es vor allem darum, in der Erfolgsspur zu bleiben, ohne erneut ins Schleudern zu kommen. Von Dorian Audersch

Wenige Minuten nach dem Schlusspfiff war Bernd Leno einer der ersten Profis von Bayer 04, die sich zum Spiel äußerten. Der Nummer eins der Werkself war die Erleichterung über den 3:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt anzumerken. Er hatte großen Anteil daran, dass seine Mannschaft ohne Gegentor aus der Partie ging - ein seltenes Erlebnis in der laufenden Saison. Seine Paraden in der ersten Halbzeit verhinderten beim Stand von 1:0 den Frankfurter Ausgleich. "Klar habe ich vielleicht den ein oder anderen Ball gehalten, aber das gehört zu meinem Job", gab er sich anschließend bescheiden. "Das komplette Team hat einen super Job gemacht."

Das ist eine treffende Einschätzung. Das erste Mal in diesem Jahr überzeugte Bayer 04 in vielerlei Hinsicht - vor allem in den zweiten 45 Minuten: defensiv stabil, bissig, hellwach, schnell im Umschaltspiel und effektiv in der Chancenverwertung. Das erinnerte an den bis dahin letzten Heimsieg ohne Gegentor gegen Borussia Dortmund. 2:0 endete die Partie in der Hinrunde. Für Leno hatte der weitgehend souveräne Auftritt gegen Frankfurt eine fast schon therapeutische Wirkung: "Man hat gesehen, dass die Mannschaft unbedingt aus dem Loch will", sagte der Torwart.

Gemeint ist das Stimmungstief der vergangenen Wochen. Nach den Niederlagen gegen Mönchengladbach und den Hamburger SV standen Team und Trainer unter enormen Druck. Hinzu kam das Theater um die angeblich bereits beschlossene Entlassung von Roger Schmidt - eine Falschmeldung des Bezahlsenders Sky, wie sich schnell herausstellte. Dennoch steht gerade der Trainer seit Wochen unter Dauerfeuer. Öffentlich wurde die Frage diskutiert, ob er sein Team noch erreicht.

Was gegen Frankfurt folgte, war ein eindrucksvolles Lebenszeichen. Das 3:0 weckt bei Leno tabellarische Begehrlichkeiten. "Der Abstand zu den europäischen Plätzen ist zwar groß, aber nicht unerreichbar", sagt der 24-Jährige. Allerdings relativiert er direkt im Anschluss: "Wir müssen aber erst einmal Konstanz in unser Spiel reinbringen."

Das K-Wort ist wohl die am häufigsten genutzte Vokabel im Zusammenhang mit der Werkself. Bisher will es einfach nicht gelingen, nachhaltig in die Erfolgsspur zu finden. Einem Sieg folgt meist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Niederlage. Lenos Rezept dagegen klingt wie ein Zitat aus dem Almanach für schlaue Trainersprüche. "Wir sollten einfach nur von Spiel zu Spiel denken und den Druck nicht noch höher werden lassen", lautet sein Rat. Immerhin stehe Bayer 04 vor "spannenden und wichtigen Wochen."

Am Freitag steht das Spiel beim FC Augsburg an (20.30 Uhr), danach kommt dienstags Atlético Madrid zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League in die BayArena (20.45 Uhr), bevor der FSV Mainz am 25. Februar nach Leverkusen reist. Es steht also eine Woche an, in der Roger Schmidt und sein Team viel bewegen können. "Wir haben jetzt ein Spiel gewonnen - nicht mehr und nicht weniger" mahnt Leno, bevor er aber doch eine kleine Kampfansage an die Konkurrenz richtet: "Jetzt haben wir noch ein bisschen was aufzuholen."

