Schlechte Nachrichten für Bayer Leverkusen: Abwehrchef Ömer Toprak hat im Spiel gegen Werder Bremen einen Kapselbandriss im linken Sprunggelenk erlitten und fällt im Champions-League-Spiel bei Atlético Madrid aus. Bernd Leno will auf die Zähne beißen.

Der Torwart hatte beim 1:1 gegen die Hanseaten den Fuß von Theodor Gebre Selassie ins Gesicht bekommen. Die Diagnose: Bruch des Nasenknorpels. Der Torwart wird am Samstag operiert, soll aber bis zum Spiel in Madrid am Mittwoch wieder fit sein, teilte der Verein mit.

Zudem hofft der neue Trainer Tyfun Korkut auf die Rückkehr von Lars Bender. "Wir schauen von Tag zu Tag und werden dann entscheiden, ob er in Madrid spielen kann. Ich hoffe, dass es klappt", sagte der 42-Jährige zu den Einsatzchancen seines Kapitäns. Bender konnte zuletzt wegen einer Knöchelverletzung nur eingeschränkt trainieren und musste auch für das Match gegen Werder passen. Das Hinspiel gegen Atlético hatte Leverkusen 2:4 verloren.

Toprak hatte gegen Bremen in der Nachspielzeit per Elfmeter die große Chance zum Sieg vergeben. Es war bereits der fünfte Strafstoß, den die Werkself in dieser Saison ungenutzt ließ.

Er sei sich "ziemlich sicher" gewesen, dass er den Ball reinmache, hatte Toprak kurz nach dem Schlusspfiff gesagt – und ohne nennenswerte emotionale Regung hinzugefügt: "Es hat leider nicht geklappt. Das ist natürlich sehr enttäuschend." Ob seine Verletzung eine Rolle beim Fehlschuss gespielt haben könnte, erwähnte er nicht.

