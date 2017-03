Torwart Bernd Leno wird von Real Madrid umworben. Ob seine Zukunft noch bei Bayer Leverkusen liegt, könnte sich zeitnah entscheiden. Schlechte Nachrichten gibt es außerdem von Lars Bender. Von Dorian Audersch

Bernd Leno steht seit Jahren bei mehreren großen europäischen Klubs auf dem Zettel. Einer davon ist Real Madrid. Seit 2015 wird der 25 Jahre alte Torwart von Bayer 04 immer wieder mit den "Königlichen" in Verbindung gebracht. Nun brodelt es einmal mehr in der Gerüchteküche – zumal die sportliche Situation bei der Werkself (31 Punkte, Platz elf) nicht unbedingt die Perspektive bietet, im kommenden Jahr international spielen zu können, was Lenos Anspruch sein dürfte.

Sein Berater Uli Ferber bestätigte zuletzt im "kicker", dass es nach wie vor "Begehrlichkeiten" gebe. Dass sein Name in Zusammenhang mit Real Madrid genannt werde, sei eine Wertschätzung, sagte der Keeper nun gegenüber der "Bild". Er werde sich zeitnah Gedanken über seine Zukunft machen. Das Blatt zitiert zudem Ferber mit der Aussage, dass es nach Ostern Gespräche über die Zukunft des Nationaltorwarts geben wird. "Bis dahin gilt seine Konzentration einzig Bayer Leverkusen." Lenos Vertrag läuft bis 2020, hat aber dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel, die einen Wechsel für eine Summe über 20 Millionen Euro erlauben würde.

Schlechte Nachrichten gibt es außerdem von Lars Bender, der in dieser Saison wohl nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Der Kapitän klagte im Training über starke Schmerzen im Sprunggelenk. Anfang der kommenden Woche steht laut Trainer Tayfun Korkut daher eine Operation bei dem 27-Jährigen an. Es handele sich um einen "kleinen Eingriff", bei dem etwas Gewebe entfernt werde. "Ich bin mir sehr sicher, dass er zur Vorbereitung der neuen Saison wieder voll da ist. Wir nehmen den Eingriff jetzt vor, damit er dann wieder voll angreifen kann."

Zu dem Schritt habe es "keine Alternative" gegeben, versicherte der Coach: "Er hat schon pausiert, aber die sehr gute Therapie hat nicht die gewünschte Besserung erzielt. Wir wollten, dass sich die Sache nicht unnötig lange herauszieht."

Winterzugang Leon Bailey bekommt derzeit Antibiotika und wird für das Wolfsburg-Spiel krankheitsbedingt ausfallen. Der Rest der Mannschaft sei fit, betonte Korkut – auch Innenverteidiger Jonathan Tah, der seinen Faserriss auskuriert habe. Chicharito (Mexiko) und Charles Aránguiz (Chile), die nun von ihrer Länderspielreise zurückkehrten, regenerieren und werden am Sonntag wohl zur Verfügung stehen.

In der Bundesliga steht die Werkself unter Druck. Am Sonntag (17.30 Uhr/Live-Ticker) steht das wegweisende Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg an. Bei einer Niederlage gegen die zuletzt im Aufwind befindlichen Niedersachsen wäre die Mannschaft endgültig mittendrin im Abstiegskampf. Der 42-jährige Coach, der am Sonntag Geburtstag hat, gab sich gelassen bis optimistisch. "Alle können die Tabelle lesen und alle können rechnen. Ich bin mir sicher, dass keiner aus der Mannschaft einen anderen Gedanken hat, als sich voll auf das Spiel zu konzentrieren." Nach unten schauen und an oben denken sei angesichts der Tabellensituation die Devise. "Wir wissen, dass wir eine sehr talentierte Mannschaft mit viel Potenzial haben, aber eins ist auch klar: Wir müssen das jetzt auf den Platz bringen." Zu seinem Ehrentag wünsche er sich einen Sieg – nicht für ihn, sondern für die Mannschaft.