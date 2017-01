Bayer Leverkusen hat beim Florida Cup einen Auftakterfolg gefeiert. Im Rahmen des Trainingslagers in den USA gewann die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt am Sonntag in St. Petersburg gegen den argentinischen Klub Estudiantes de la Plata das Elfmeterschießen mit 4:2 und sicherte sich somit einen Zusatzpunkt. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden.

