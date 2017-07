Die Ablöse soll bei 20 Millionen Euro liegen, die durch erfolgsbedingte Bonuszahlungen auf 25 Millionen ansteigen könnte. Calhanoglu, der seit 2014 für Leverkusen spielte, hatte am Sonntag den Medizincheck in Mailand absolviert.

Es ist der Schlusspunkt seines dreijährigen Wirkens in Leverkusen, wo er meist die Rolle des Spielmachers und versierten Freistoßexperten ausfüllte. Manchmal war er auch als Mann für die vorderste Angriffsreihe gefragt. In 115 Partien für die Werkself erzielte er 28 Treffer und gab 29 Vorlagen - eine ordentliche Bilanz.

Check out the video of @hakanc10 undergoing his tests at Milanello 🏃🏻🎥👇🏻 pic.twitter.com/ofIG8657Ha