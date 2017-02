Bayers kommende Gegner im Überblick

Auswärtsspiele Gleich in fünf der kommenden sieben Partien muss die Werkself auswärts antreten. Die Schmidt-Elf gastiert in Dortmund (4. März), in Madrid (15. März), in Hoffenheim (18. März), in Darmstadt (4. April) und in Leipzig (8. April).

Heimspiele Nur Bremen (10. März) ist in diesem Monat in der BayArena zu Gast. Am 2. April kommt Wolfsburg.