Bailey wurde am 9. August 1997 in Kingston geboren. Seine Kindheit verbrachte er im Stadtteil Cassava Piece, das als Ghetto der jamaikanischen Hauptstadt gilt. Bailey spielte für das High-School-Team des Kingston College und ging dann an eine Fußballakademie nach Österreich.

Bailey wurde am 9. August 1997 in Kingston geboren. Seine Kindheit verbrachte er im Stadtteil Cassava Piece, das als Ghetto der jamaikanischen Hauptstadt gilt. Bailey spielte für das High-School-Team des Kingston College und ging dann an eine Fußballakademie nach Österreich. weniger