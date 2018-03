Nach starken Leistungen im Training gab ihm Trainer Herrlich mal wieder die Chance von Beginn an. Bellarabi nutzte die Gelegenheit aber allenfalls in Ansätzen. Gute und weniger gute Pässe sowie Schüsse hielten sich die Waage. Er war viel in Bewegung, offenbarte aber Schwächen bei der Ballannahme und Ballmitnahme.... mehr

weniger

Nach starken Leistungen im Training gab ihm Trainer Herrlich mal wieder die Chance von Beginn an. Bellarabi nutzte die Gelegenheit aber allenfalls in Ansätzen. Gute und weniger gute Pässe sowie Schüsse hielten sich die Waage. Er war viel in Bewegung, offenbarte aber Schwächen bei der Ballannahme und Ballmitnahme. Wurde in der 67. durch Julian Brandt ersetzt.