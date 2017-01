Dass Bayer Leverkusen nicht das erste Team ist, das sich nach einer 2:0-Pausenführung im eigenen Stadion den Schneid abkaufen lässt und am Ende verliert, ist belegt. In der vergangenen Saison zeigten die Spieler der Werkself noch selbst, wie man einen scheinbar aussichtslosen Rückstand in der Ferne (0:2 beim FC Schalke) noch in einen Sieg ummünzt. Dass es für eine solche Aufholjagd aber Spieler benötigt, die vorangehen und Verantwortung übernehmen, liegt in der Natur der Sache. Aktuell scheint jedoch keiner der Bayer-Profis in der Lage, die Rolle eines Leitwolfs - so wie am Samstag Gladbachs Kapitän Lars Stindl - einnehmen zu können. Ehemalige Bayer-Führungsspieler wie Ulf Kirsten, Michael Ballack, Lucio oder Arturo Vidal sind längst in Rente oder haben den Verein gewechselt. Dennoch finden sich auch im aktuellen Kader einige potenzielle Führungskräfte.

Lars Bender Qua Amt ist der 27-Jährige der Führungsspieler, den Bayer zuletzt so schmerzlich vermisst hat. Bender ist jemand, der über sich selbst sagt, dass er mit seiner Spielweise "vorangehen kann". Das bedeutet: voller Einsatz auf dem Feld - zur Not ohne Rücksicht auf Verluste. Wegen Verletzungen stand der gebürtige Bayer aber erst in fünf Bundesliga-Partien in dieser Saison auf dem Platz. Sein letztes Spiel absolvierte er im Oktober. Mit ihm als Kapitän verlor Bayer 04 saisonübergreifend nur zwei der letzten zwölf Begegnungen.

Kevin Kampl Sein Einsatz und seine Laufbereitschaft sind Vorbild für jeden jungen Spieler der Werkself. Auch seine Position als Antreiber im defensiven Mittelfeld berechtigt den slowenischen Nationalspieler dazu, Verantwortung auf dem Platz zu übernehmen. Kampls Manko ist jedoch, dass ihm ein wenig das "Lautsprecher"-Gen fehlt.

Charles Aránguiz Der Chilene hat sich bereits des Öfteren als "Aggressive Leader" - so wie einst Mark van Bommel in München - bei der Werkself emporgetan. Nicht selten sucht er das Gespräch mit den Unparteiischen oder versucht, sein Team durch hart geführte Zweikämpfe wachzurütteln. Dass er dabei auch übertreiben kann, bewies Aránguiz ebenfalls schon. Bei der 1:2-Heimpleite gegen Ingolstadt sah er schon nach 49 Minuten Gelb-Rot.

Julian Baumgartlinger Der 29-jährige Österreicher konnte sich seit seinem Wechsel im Sommer von Mainz nach Leverkusen nicht in der Startelf festspielen. Dass in ihm aber ohne Zweifel ein Spieler steckt, der Führungsqualitäten mitbringt, ist verbrieft. In Mainz überzeugte der defensive Mittelfeldspieler als Schaltfigur in der Zentrale, trug in seinen letzten beiden Jahren am Bruchweg auch die Kapitänsbinde. Die gleiche Rolle füllt er derzeit auch in der österreichischen Nationalmannschaft aus.

Stefan Kießling Als dienstältester Bayer-Profi (33) ist der ehemalige Nationalstürmer für die zu besetzende Führungsrolle eigentlich prädestiniert. Wegen chronischer Hüft- und Rückenbeschwerden ist der Publikumsliebling jedoch spätestens seit dieser Saison nur noch zweite Wahl unter Trainer Roger Schmidt. Dem Blondschopf, der sich stets in den Dienst der Mannschaft stellt und Klartext reden kann, fehlen schlicht die Einsatzzeiten, um eine Führungsrolle auf dem Platz ausüben zu können.

