Die geplante Choreographie vor dem Spiel gegen Gladbach wurde den Anhängern von Bayer Leverkusen verboten. Also machten sie sich auf andere Weise bemerkbar. Sie brannten vor dem Anpfiff ordentlich Pyrotechnik ab. Ein Kameramann wurde dabei verletzt.

Der Mann, der für die DFL im Einsatz war, wurde von einem Bengalo getroffen. Nach Angaben von Bayer-Sprecher Dirk Mesch musste der Mann am Samstagabend behandelt werden. Ein Kameramann von Sky sprang für ihn ein. Der Spielbeginn verzögerte sich wegen der Aktion in der Heimkurve um wenige Minuten.

Auf den Verein dürfte nun eine saftige Strafe zukommen. Erst vor zwei Wochen hatte der DFB den Leverkusenern wegen Zündeleien im Pokalspiel in Hauenstein im August sowie im Derby in Köln kurz vor Weihnachten eine Geldstrafe in Höhe von 14.000 Euro aufgebrummt.

War die Zündelei vor dem Spiel möglicherweise eine Reaktion auf das Choreo-Verbot? Bereits am vergangenen Sonntag hatte die Ultra-Gruppierung "Farbenstadtinferno" (FSI) zur Feier ihres zehnjährigen Bestehens eine dreiteilige Choreographie starten wollen, bei der eine Blockfahne über die Köpfe der Anhänger gehalten wird. Der Stoff der Fahne stellte sich jedoch als leicht entflammbar heraus, was zu einer kurzfristigen Absage der Aktion führte. Die Ultras machten daraufhin den Verein für das Nicht-zustande-Kommen der Aktion verantwortlich.

Um die in tagelanger Arbeit entstandene Choreographie zu retten, bot der Werksklub seine Hilfe an und engagierte für 500 Euro einen Feuer-Fachmann. Er sollte dabei helfen, den Fahnenstoff zu imprägnieren und so sicher zu machen, dass die Blockfahne eine Woche später gegen Gladbach doch noch in der BayArena hätte gezeigt werden können.

Am Freitagnachmittag untersagte die Stadt dann aber wegen Brandschutzbedenken die Rettungsaktion. Das dabei verwendete Mittel sei "nicht geeignet, um entsprechende Materialien für die geplante Fan-Choreographie zu imprägnieren", hieß es in einem Schreiben der Stadt.

