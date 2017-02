Atlético Madrid ist für Bayer Leverkusen ein alter Bekannter, aber die Mannschaft hat sich verändert. Stärken und Schwächen im Check.

Die Mannschaft Seit die Werkself zum bisher letzten Mal auf Atlético traf, hat sich beim heutigen Gegner einiges verändert. Die Achse um Abwehrboss Diego Godin und der hängen Spitze Antoine Griezmann ist zwar weiterhin da, doch ansonsten gab es ähnlich viele Umstellungen wie in Leverkusen. Im Franzosen Kevin Gameiro gibt es nun einen verlässlichen, zweiten Stürmer im Kader. Doch der Abgang von Arda Turan zum FC Barcelona wiegt nach wie vor schwer.

Bitter für die Madrilenen ist, dass in Godin und Rechtsverteidiger Juanfran gleich zwei Säulen verletzt fehlen werden. Torhüter Jan Oblak ist fraglich.

Der Trainer Der Argentinier Diego Simeone führte Atlético zwei Mal ins Champions-League-Finale und bleibt unumstritten. Doch um den gleichermaßen charismatischen wie cholerischen Coach ranken sich schon länger Wechselgerüchte, die er selbst immer wieder befeuert - ein Unruheherd.

Taktisch ist Atlético schwerer auszurechnen. Immer öfter versuchen sich die Hauptstädter auch an einem spielerischen, kreativeren Ansatz mit mehr Ballbesitz. In dem kommt vor allem der begabte Koke besser zum Einsatz - doch gerade in der Liga geht das auch oft schief. In wichtigen Spielen bleibt Madrid aber dem teils ultradefensiven Fußball mit überfallartigen Kontern treu. Dem FC Bayern rang Atlético so in der Gruppenphase bereits ein 1:0 ab.

Die Form Gameiro traf zuletzt dreifach gegen Sporting Gijon - innerhalb von fünf Minuten. Die Offensivlast verteilt sich aber eher gleichmäßig: Griezmann, Gameiro und Yannick Carrasco wechseln sich bei Vorlagen und Treffern ab. In der Liga ist Atlético seit acht Spielen ungeschlagen - Platz vier. Einzig das Pokalaus gegen Barcelona ärgert. Fernando Torres gibt es übrigens auch noch: Der Schütze des 1:0 gegen Deutschland im EM-Finale 2008 sitzt aber meist auf der Bank.

Darauf muss Bayer 04 achten Griezmann und Gamiero werden wohl von Beginn an spielen. Das französische Duo vereint Geschwindigkeit, Präzision und Durchschlagskraft. Und Kokes Genius darf Leverkusen nicht unterschätzen - ebenso wie die Explosivität Carrascos.

