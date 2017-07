Das 18-jährige Eigengewächs der Werkself hat seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Das ihm die Zukunft gehört, hatte sich bereits in der vergangenen Saison angedeutet. Nun könnte er die Lücke füllen, die Hakan Calhanoglu hinterlässt. Von Dorian Audersch

Den 15. Oktober 2016 wird Kai Havertz wohl nie vergessen. Es ist der siebte Spieltag. Bayer 04 spielt bei Werder Bremen und verliert 1:2. Eine gute Nachricht bringt der triste Tag an der Weser jedoch: Es ist der Startschuss für eine womöglich große Karriere. In der 83. Minute wird Havertz für Charles Aránguiz eingewechselt. Mit 17 Jahren und 126 Tagen wird er zum jüngsten jemals eingesetzten Spieler der Werkself - und der siebtjüngste der Bundesliga. Die Partie ging zwar verloren, aber dafür gewann die Mannschaft etwas Wichtigeres als drei Punkte: einen hochveranlagten Offensivspieler, der variabel einsetzbar ist.

Nun hat Havertz seinen ersten Profivertrag bei Bayer 04 unterschrieben. Bis 2022 läuft sein neues Arbeitspapier. "Wir wollen Kais Entwicklung noch weiter vorantreiben", sagt Sportchef Rudi Völler. "Er hat riesiges Potenzial, das sich in den kommenden Jahren noch mehr entfalten wird." Dass Havertz eines der größten Talente im deutschen Fußball ist, hat sich nach seinem Debüt in Bremen schnell gezeigt. Nur drei Spieltage später folgte der erste Startelfeinsatz beim Heimspiel gegen Darmstadt, drei Tage zuvor kam er ein paar Minuten in der Champions League gegen Tottenham zum Einsatz. Für Karim Bellarabi bereitete er in Augsburg das 50.000. Tor in der Geschichte der Bundesliga vor. Selbst traf er erstmals beim 3:3 gegen Wolfsburg Anfang April und löste damit Julian Brandt als jüngsten Torschützen der Werkself ab. Vier Treffer und sechs Vorlagen bei 24 Einsätzen stehen in der Bilanz seiner ersten Saison. Diese rasante Entwicklung vom Jungspund zum Hoffnungsträger ist auch Roger Schmidt zu verdanken. Der Ex-Coach setzte notorisch auf junge Spieler. Auch die gute Entwicklung von Benjamin Henrichs oder Brandt ist ein Ergebnis der schmidt'schen Begeisterung für die Jugend.

"Er ist technisch sehr versiert, sehr schnell im Kopf und kann Dinge gut umsetzen", lobte Schmidt seinen Schützling. "Wir wussten, dass er ein sehr außergewöhnliches Talent ist." Die explosionsartige Entwicklung kombiniert mit der Unbekümmertheit des Protagonisten überraschte aber auch ihn.

Das ist es, was Havertz auszeichnet: Er ist nicht nur talentiert und exzellent ausgebildet, sondern auch mental weiter als viele Gleichaltrige. Das zeigt sich auch in der Tatsache, dass er vor Kurzem das Abitur bestanden hat. Die heiße Lernphase fiel dabei in den Endspurt der vergangenen Saison, in der er bereitwillig Verantwortung übernahm. Der Spagat zwischen Schule, Lernen, Training und der großen Bundesligabühne gelang dem 18-Jährigen bemerkenswert gut. "Er hat außergewöhnliche Anlagen und ist darüber hinaus bereits mit einer fußballerischen Reife gesegnet, die ihn von anderen Spielern seines Alters abhebt", sagt Völler.

Havertz begann 2003 seine Karriere bei Alemannia Mariadorf. 2008 wechselte er zu Alemannia Aachen, wiederum zwei Jahre später zu Bayer 04. 2016 gewann er mit der B-Jugend der Werkself die Meisterschaft. Seine Bilanz: 29 Spiele, 19 Tore, eine Vorlage. Zu dem Zeitpunkt war Havertz schon längst auf Tuchfühlung mit den Profis. Er fuhr mit ins Wintertrainingslager in Orlando und pendelte zwischen U19 und A-Mannschaft, ehe vergangene Saison der Durchbruch folgte. Zwischenzeitlich wurde berichtet, dass der FC Bayern Interesse an dem Leverkusener Offensivjuwel habe - unter anderem.

Stattdessen nun ein langfristiger Vertrag bei Bayer. "Auf diesen Moment habe ich in den vergangenen Jahren hingearbeitet", sagt Havertz. "Es erfüllt mich mit großer Zufriedenheit und mit Stolz." Er sei froh, nun endlich "richtig dazuzugehören", nachdem er nebenbei noch die Schule habe beenden müssen. "Jetzt habe ich mein Abitur in der Tasche und einen Profivertrag bei Bayer 04 - ein großartiges Gefühl." Ein Traum gehe für ihn in Erfüllung. Sein Ziel für die kommende Saison: Die Leistung aus der Letzten bestätigen, sich "noch mehr" in die erste Elf spielen und die nächsten Schritte machen. "Wir greifen in der kommenden Saison wieder zusammen an und dann werden wir unsere Ziele auch erreichen."

