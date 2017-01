Seit Bayer 04 im Wintertrainingslager in Orlando (Florida) angekommen ist, gibt es über die sozialen Netzwerke viele Nachrichten von den Profis - und die sind durchweg positiv. Zum Auftakt gab es einen Laktattest, bei dem vor allem einer hervorstach: Karim Bellarabi. Von Dorian Audersch

Der Langzeitverletzte ist auf dem Weg, wieder in Topform zu kommen. Er selbst schätzt seinen Leistungsstand bei "95 oder 96 Prozent" ein. "Der letzte Rest kommt jetzt bestimmt auch noch", gibt sich der 26-Jährige optimistisch.

Bellarabi, der gestern beim Laktattest bis zur Belastungsgrenze einer der schnellsten im Team war, zog sich Mitte September im Heimspiel gegen den Hamburger SV einen Muskelbündelriss mit Sehnenbeteiligung im Adduktorenbereich zu. Es war das Aus für 2016. Erst Mitte Dezember hatte der elfmalige Nationalspieler wieder mit dem Training begonnen. Er selbst glaubt, dass er zum Abschluss der Hinrunde gegen Hertha BSC am 22. Januar wieder einsatzbereit sein könnte.

Wie wichtig er für die Mannschaft ist, hat nicht nur Roger Schmidt immer wieder betont. In Bellarabi, sagte der Trainer vor Kurzem, sei der "beste Angreifer" von Bayer 04 langfristig ausgefallen. Er sei ein Spieler, dessen Ausfall kaum zu kompensieren sei. Auch Bernd Leno äußerte sich via Facebook erfreut über die Rückkehr des Leistungsträgers. "Karim hat direkt gezeigt, wie stark er ist. Wir haben ihn sehr vermisst und sind froh, dass er wieder dabei ist", sagte der Torwart der Werkself.

Bellarabi sprach von einem "sehr anstrengendem", aber gelungenem Auftakt in das Wintertrainingslager. Von seiner Verletzung, die ihn so lange aus der Bahn warf, merke er nichts mehr. Auf die schwierige Zeit abseits des Fußballplatzes angesprochen, sagt der Nationalspieler, dass ihn vor allem der Gedanke an sein Comeback angetrieben habe: "In der Reha wollte ich nur eines: So schnell wie möglich wieder auf den Platz. Dafür habe ich mich jeden Tag gequält, aber das hat sich letztendlich auch gelohnt."

Für die zweite Saisonhälfte gibt sich die "wichtigste Personalie des Winters" (Schmidt) kämpferisch: "Fakt ist, dass wir Neunter sind. Aber Fakt ist aber auch, dass wir so schnell wie möglich wieder oben heranrücken wollen." Die Bedingungen in Orlando seien optimal. "Wir können uns perfekt auf die Rückrunde vorbereiten - und dann wollen wir wieder angreifen." Nicht nur seine Daten aus dem Belastungstest werden genutzt, um in den kommenden Tagen das Training zu steuern.

Am Sonntag steht bereits das erste Spiel im "Florida Cup" an. Dann geht es gegen Estudiantes La Plata (Argentinien). Das Spiel wird um 20 Uhr (MEZ) angepfiffen.

Quelle: RP