Bayer Leverkusen hatte mit dem FC Augsburg wenig Mühe. Als der Ball in der 23. Minute die Linie des Augsburger Tores überquerte, war klar, dass Karim Bellarabi Fußballgeschichte geschrieben hatte – und das mit seinem ersten Saisontor. Von Dorian Audersch

Das Trikot, in dem der Nationalspieler den 50.000. Treffer in der Geschichte der Liga erzielte, bekommt als Teil der Dauerausstellung einen Platz im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

"Das ist eine tolle Sache, auf die ich stolz bin. Bundesligageschichte schreibt man nicht alle Tage", sagte Bellarabi, der aber so oder so einen Stammplatz in etwaigen Bundesliga-Rückblicken sicher hat. 2014 erzielte er gegen Borussia Dortmund nach neun Sekunden das schnellste Tor der Liga-Historie - eine Marke, die er sich mit Kevin Volland teilt, der ein Jahr später gegen Bayern München gar 0,3 Sekunden schneller den Ball im Tor unterbrachte - damals im Trikot der TSG Hoffenheim. Dennoch werden beide als Rekordhalter geführt.

Bellarabi hält darüber hinaus eine weitere Bestmarke, die trauriger Natur ist: Nach zehn Sekunden verletzte er sich im Heimspiel gegen den Hamburger SV am zweiten Spieltag - und fiel aufgrund eines Muskelbündelrisses mit Sehnenbeteiligung bis zur Winterpause aus.

Umso erfreulicher ist für seinen Trainer Roger Schmidt, dass er nach seiner Rückkehr immer besser in Form kommt. Seiner Familie und dem bis zum Ende der Saison gesperrten Hakan Calhanoglu widme er den historischen Treffer zum 1:0 beim 3:1-Sieg in Augsburg, betonte Bellarabi. Chicharito erzielte die anderen beiden Tore (40./65.). Dominik Kohr hatte zwischenzeitlich den Anschluss hergestellt (60.).

Der zweite Ligasieg in Folge gibt Bayer 04 Auftrieb. "Ich denke, dass wir jetzt selbstbewusst sind", sagte Bellarabi mit Blick auf das Champions-League-Achtelfinale gegen Atlético Madrid. "Da wollen wir alles rausholen", kündigt er an. "Ich habe eine lange Verletzung hinter mir und etwas gebraucht, um reinzukommen. Ich merke von Spiel zu Spiel, dass ich meine alte Fitness wieder bekomme und es nach vorne geht."

Bellarabis Formstärke kommt wie die des gesamten Teams, in dem vor allem Chicharito, Bernd Leno und der 17-jährige Kai Havertz in blendender Verfassung zu sein scheinen, genau richtig vor dem K.o.-Spiel in der BayArena. Bereits vor zwei Jahren trafen beide Teams im Achtelfinale der Königsklasse aufeinander - und die Spanier setzten sich nach zwei intensiven Spielen im Elfmeterschießen durch. Sportchef Rudi Völler ist dennoch optimistisch, dass es das erste Mal seit dem Finaleinzug 2001/2002 gelingen kann, die Runde der letzten 16 zu überstehen: "Wir haben schon vor zwei Jahren gezeigt, dass wir gegen sie bestehen können."

Bellarabis Hunger nach Bestmarken ist jedenfalls noch nicht gestillt: "Wenn es noch einen Rekord zu holen gibt, werde ich mich extra bemühen", sagte der Jubiläumstorschütze schmunzelnd in den Katakomben des Augsburger Stadions.