Mainz-Trainer Martin Schmidt hat die jüngsten Gerüchte um einen Wechsel zu Bayer Leverkusen dementiert. "Es gab zu 100 Prozent keinen Kontakt zu Bayer Leverkusen. Das ist reine Spekulation", sagte der Schweizer am Donnerstag.

Zuvor hatte der "kicker" berichtet, dass Bayers Bosse im Hintergrund trotz des überzeugenden 3:0-Sieges gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Wochenende Mainz-Trainer Schmidt als Alternative für den in der Kritik stehenden Bayer-Coach Roger Schmidt ausfindig gemacht haben.

1. Frage zu den Spekulationen in den Medien. Martin Schmidt: "Es gab 100% kein Kontakt zu @bayer04fussball! Das ist reine Spekulation!" — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) February 16, 2017

Auf die neusten Gerüchte angesprochen zeigte sich Roger Schmidt nicht überrascht. "Mich wundert das nicht mehr", sagte der Trainer des Champions-League-Achtelfinalisten. "Das gehört einfach zum Geschäft dazu." Was den Wahrheitsgehalt der Meldung angehe, seien Manager Jonas Boldt oder Sportchef Rudi Völler zu befragen. "Ich bin da mit Sicherheit der falsche Ansprechpartner."

Völler reagierte mit beißender Ironie: "Ich habe gehört, dass es eine Aufsichtsratssitzung bei Sky gegeben hat und Martin Schmidt im Sommer neuer Sportdirektor bei Bayern München werden soll." Übersetzt bedeutet das wohl: An der Meldung ist nichts dran.

Schmidt, der seit 2014 die Werkself trainiert und noch einen Vertrag bis 2019 hat, steht in der Liga trotz des Sieges zuletzt gegen Frankfurt nach wie vor unter Druck. Platz neun (27 Punkte) ist gemessen an der eigenen Anspruchshaltung zu wenig. Am Freitag geht es zum FC Augsburg (20.30 Uhr), der nur drei Zähler weniger auf dem Konto hat. Wer dort das erste Tor schießt, schreibt Bundesliga-Geschichte. Denn nur ein Treffer fehlt noch zum 50.000 Tor der Liga-Historie.

Am kommenden Dienstag steht dann das Achtelfinale der Champions League gegen Atlético Madrid (20.45 Uhr) an, bevor Schmidt und Schmidt aufeinandertreffen. Am 25. Februar kommt Mainz 05 in die BayArena (15.30 Uhr).

(dora)